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أفاد المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض، العقيد شاكر التويجري، بتمكن الفرق السرية بدوريات الأمن من القبض على مواطنين (في العقد الثالث من العمر)، تورطا بالسطو على صيدلية ومركز تجاري في العاصمة الرياض.
وقال "التويجري": قام المتهمان بسرقة مبالغ مالية تقدر بـ 13 ألف ريال تحت تهديد السلاح الأبيض للعاملين.
وأضاف: تم ضبط سيارة مسروقة كانت بحوزتهما وبعض المقتنيات والهويات المسروقة، وتم توقيفهما واتخذت بحقهما الإجراءات النظامية كافة لإحالتهما إلى النيابة العامة.شرطة الرياض الجهات الأمنية الرياض
19 يونيو 2020 - 27 شوّال 1441 02:28 PM
سرقا 13 ألف ريال تحت تهديد السلاح الأبيض للعاملين
أفاد المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض، العقيد شاكر التويجري، بتمكن الفرق السرية بدوريات الأمن من القبض على مواطنين (في العقد الثالث من العمر)، تورطا بالسطو على صيدلية ومركز تجاري في العاصمة الرياض.
وقال "التويجري": قام المتهمان بسرقة مبالغ مالية تقدر بـ 13 ألف ريال تحت تهديد السلاح الأبيض للعاملين.
وأضاف: تم ضبط سيارة مسروقة كانت بحوزتهما وبعض المقتنيات والهويات المسروقة، وتم توقيفهما واتخذت بحقهما الإجراءات النظامية كافة لإحالتهما إلى النيابة العامة.
، شرطة الرياض تطيح بشخصين تورطا بالسطو على صيدلية ومركز تجاري ،
المصدر : الخليج 365
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