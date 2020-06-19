ما هي الحالات المستثناة من ضريبة 15 % ؟.. مسؤول بـ “الزكاة والدخل” يوضح

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كشف مستشار وكيل محافظ الهيئة العامة للزكاة والدخل حمود الحربي، عن الحالات المستثناة من ضريبة 15 % .

وقال خلال ندوة «الاحكام الانتقالية لزيادة ضريبة القيمة المضافة الأساسية إلى 15%» التي نظمتها غرفة الشرقية «عن بعد» أن اللائحة التنفيذية الجديدة تتضمن قوائم مستثناة من ضريبة القيمة المضافة سواء الخاضع أو غير الخاضع منها (البيت الشخصي) للمالك أو أشخاص من الدرجة الثانية أو الزوجة عند البيع خارج الضريبة وكذلك (الهبة) إلى الدرجة الثانية والزوجة و(العقارات الموهوبة إلى الجمعيات الخيرية أو الموقوفة، نظراً لعدم انطباق النشاط الاقتصادي عليها، لافتاً إلى أن التعديلات تتضمن التسجيل في الضريبة لإصدار فوري بمجرد إفراغ العقار، بحيث تتضمن الفاتورة رقماً «ضريبياً». حسب “عكاظ.

وأضاف: إن تاريخ انتهاء المرحلة الانتقالية لزيادة ضريبة القيمة المضافة 15% سيكون 30 يونيو 2021، فيما سيبدأ سريان تعديل نسبة الضريبة إلى 15% عوضاً عن 5% في مطلع يوليو القادم.

وأوضح أن تحديد 30 يونيو 2021 لا يعني عودة الضريبة مجدداً إلى 5%، لافتا إلى أن وضع المرحلة الانتقالية ضرورة لمعالجة العقود الطويلة المبرمة قبل أشهر المستمرة لأكثر من 12 شهراً، مبيناً أن الفترة التي تعقب 30 يونيو 2021 ستختفي السلع والخدمات متفاوتة نسبة ضريبة القيمة المضافة.





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