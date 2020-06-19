︎ : .

لا تزال الفرصة مهيأة بمشية الله لتكون السحب الرعدية الممطرة والمصحوبة بنشاط في الرياح السطحية على مرتفعات جازان، عسير، الباحة تمتد الى مرتفعات مكة المكرمة. كما تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على مناطق الشرقية، نجران كذلك على أجزاء من الساحل الغربي





Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر حالة الطقس المتوقعة ليوم الجمعة في المملكة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على واتس المملكة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.