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أوضح المتحدث الرسمي لوزارة الصحة الدكتور محمد العبدالعالي، أن الوزارة ستطرح وتعلن أي جديد بالنسبة لخطة التعامل مع فيروس “كورونا” المُستجد خلال المرحلة المقبلة التي ستبدأ بعد 29 شوال.
وقال العبدالعالي وفقاً لـ “سبق”، إن الوزارة حريصة على طرح كل الخطط والبرامج لأساليب التعامل مع كل مرحلة من مراحل مواجهة “كورونا”.
ونوه إلى أن القرار المُتعلق بموسم حج هذا العام سيخضع لما خضعت إليه المواسم السابقة من تقييمات وتقديرات، مشدداً على أن الجهات المعنية تدرس الموضوع بكل جدية وستتخذ ما فيه الصالح العام.
كانت هذه تفاصيل خبر العبدالعالي يتحدث عن المراحل التالية في مواجهة “كورونا”.. ومصير موسم الحج لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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