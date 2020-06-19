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وثّق مقطع فيديو نشره حساب وزارة الداخلية عبر “سناب شات”، لحظة قيام دوريات الأمن بضبط بعض مُخالفات قائدي المركبات بالرياض. وأظهر الفيديو، جهود دوريات الأمن في العاصمة، ورصد بعض المُخالفات لقائدي المركبات وبينها مُخالفات التظليل وعدم وجود اللوحات، وقام رجال الأمن بنزع التظليل من بعض السيارات المضبوطة.





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كانت هذه تفاصيل خبر شاهد.. دوريات الأمن ترصد مخالفات التظليل والسير بدون لوحات في الرياض وتضبط المخالفين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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