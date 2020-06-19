︎ : .

أعلن المتحدث باسم وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية ناصر الهزاني، أنَّ موقع الوزارة هو المصدر الوحيد الذي تُستقى منه المعلومات.

وأوضح المتحدث باسم الوزارة الهزاني، عبر حسابه الرسمي على موقع “تويتر” للتواصل الاجتماعي، أنَّ “الوزارة تودّ التنويه على ضرورة انتقاء المعلومات والمستجدات المتعلقة بالوزارة وخدماتها ونطاق عملها، عبر ما ينشر في موقعها الإلكتروني وحساباتها الرسمية فقط”.

جاء ذلك إثر نشر خبر عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مفاده أنَّ الموارد البشرية، توقف التوظيف على جميع البنود بالدوائر والجهات الحكومية، التي تمول ميزانيتها من الميزانية العامة للدولة.

وبذلك تنفي الوزارة ما تم تداوله من إيقاف التوظيف وفق الشائعات المتداولة.





Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الموارد البشرية تصرح حول توقف التوظيف على جميع البنود بالدوائر والجهات الحكومية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على واتس المملكة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.