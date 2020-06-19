تنبيهات الأرصاد: أتربة بالرياض.. وأمطار غزيرة على منطقة عسير

نبهت هيئة الأرصاد من نشاط للرياح والأتربة المثارة، اليوم الجمعة، على مدينة الرياض وعددٍ من محافظات المنطقة، محذرة من التأثيرات المصاحبة لها، حيث تؤدي إلى تدني مستوى الرؤية.

وشمل التنبيه عددًا من المحافظات، وهي الأفلاج والخرج وحوطة بني تميم ورماح. مشيرة إلى أن بداية الإنذار من الساعة 10.5 صباحًا وحتى الساعة الخامسة مساءً.

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وحذرت إمارة منطقة عسير -عبر حسابها الرسمي على موقع «تويتر»- من وجود أمطار متوسطة إلى غزيرة وأتربة مثارة على المنقطة، تؤدي إلى تساقط البرد والسيول.

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