متابعة التطورات من خلال تطبيق «تطمن»
أوضح الوكيل المساعد للرعاية الأولية بوزارة الصحة د. خالد العبدالكريم، خطوات حصر المخالطين لشخص جاءت نتيجة مسحة كورونا له إيجابية.
وقال الدكتور العبدالكريم، خلال استضافته في برنامج «يا هلا» على «روتانا خليجية»، إن هناك عدة إجراءات في مثل هذه الحالات تتضمن إرسال رسالة إلى الشخص لإبلاغه بأن النتيجة «إيجابية»، ويوجد بالرسالة رابط للتسجيل في تطبيق «تطمن».
وأضاف أنه من خلال التطبيق، يتم كتابة أسماء المخالطين الذين سيتم التواصل معهم، مشيرًا إلى أنه من خلال تطبيق «تطمن» يتم الاطمئنان على الحالة ومدى تطور الأعراض،.
وأشار العبدالكريم، إلى أن الصحة العامة بالمنطقة تتواصل مع المصاب والمخالطين له، وتوجههم إلى الفحص والاطمئنان عليهم.
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كانت هذه تفاصيل خبر بالفيديو.. وزارة الصحة عن المخالطين لحالة «إيجابية» بكورونا: نطبق 4 خطوات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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