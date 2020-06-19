سياسي / تحليق مكثف للطيران الحربي والإستطلاعي الإسرائيلي في أجواء الجنوب اللبناني



بيروت 27 شوال 1441 هـ الموافق 19 يونيو 2020 م واس

كثف الطيران الحربي الإسرائيلي من طلعاته الجوية في أجواء الجنوب اللبناني منتهكا سيادة الأجواء اللبنانية وخارقا قرار مجلس الأمن رقم 1701.

وأفاد بيان للجيش اللبناني اليوم أن طائرة استطلاع إسرائيلية خرقت الأجواء اللبنانية من فوق بلدة كفركلا الجنوبية ونفذت طيرانا دائريا فوق مناطق الجنوب، ثم غادرت الأجواء عند من فوق بلدة كفرشوبا.

كما خرقت طائرة مماثلة الأجواء اللبنانية من فوق بلدة عيترون الجنوبية ، ونفذت طيرانا دائريا فوق مناطق الجنوب، ثم غادرت الأجواء من فوق بلدة كفرشوبا.

واشار البيان إلى أن طائرة تجسس إسرائيلية خرقت الأجواء اللبنانية من فوق بلدة رميش الجنوبية، ونفذت طيرانا دائريا فوق مناطق الجنوب، ثم غادرت الأجواء من فوق بلدة علما الشعب الجنوبية.

وخرقت طائرة مماثلة الأجواء اللبنانية من فوق بلدة كفركلا الجنوبية، ونفذت طيرانا دائريا فوق مناطق الجنوب، ثم غادرت الأجواء من فوق البلدة المذكورة.

وأشار البيان إلى أن طائرتين حربيتين إسرائيليتين خرقتا الأجواء اللبنانية من فوق بلدة رميش الجنوبية، ونفذتا طيرانا دائريا فوق جميع المناطق اللبنانية، ثم غادرتا الأجواء من فوق بلدة يارون الجنوبية باتجاه الأراضي المحتلة.

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13:31ت م

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