السعودية اليوم / تعليم الطائف يحقق مراكز متقدمة في مسابقة " الكانجارالتعليمية "



الطائف 27 شوال 1441 هـ الموافق 19 يونيو 2020 م واس

حقق تعليم الطائف 37 ميدالية ذهبية وفضية وبرونزية في مسابقة الكنجارو للرياضيات 2020 التي نظمتها مؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع " موهبة " على مستوى المملكة .

ونجح 37 طالباً وطالبة في حصد 8 ميداليات ذهبية منها 4 للبنين و 4 للبنات ، و 12 ميدالية فضية منها 8 ميداليات للبنات و 4 للبنين ، و 17 ميدالية برونزية منها 6 ميداليات للبنين و 11 للبنات .

وثمن المدير العام للتعليم في محافظة الطائف طلال بن مبارك اللهيبي هذا الإنجاز الذي يأتي ثمرة للجهود المبذولة لتحقيق أفضل المراكز التي تقام على المستوى الوطني ، مقدماً التهنئة للطلاب والطالبات وأسرهم ومدارسهم ومكاتب التعليم التابعة لها المدارس

على هذا الإنجاز الجديد .

// انتهى //

13:28ت م

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