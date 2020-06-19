السعودية اليوم / برنامج الغذاء العالمي بحاجة لتمويل عاجل



جنيف 27 شوال 1441 هـ الموافق 19 يونيو 2020 م واس

أعلن برنامج الغذاء العالمي عن حاجته لتمويل عاجل للحفاظ على استجابته لوباء كوفيد ١٩ وأن البرنامج لن يكون أمامه خيار سوى إيقاف معظم أسطوله الجوي بحلول نهاية يوليو .

وقالت المتحدثة اليزابيث بيرس: إن ميزانية الخدمات المشتركة البالغة ٩٦٥ مليون دولار أمريكي تمول للحفاظ على الخدمات الجوية حتي نهاية العام الجاري، مضيفة أن البرنامج لم يصله من تلك الميزانية سوى ١٤٪؜ فقط ، أي ١٧٨ مليون دولار.

وأشارت أن عدم انحسار الوباء حتى الآن ، يستوجب خطة الاستجابة التي لم يسبق لها مثيل .

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13:25ت م

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