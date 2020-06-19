السعودية اليوم / موريتانيا تكثف جهودها للكشف عن كورونا



نواكشوط 27 شوال 1441 هـ الموافق 19 يونيو 2020 م واس

أصدر الرئيس الموريتاني محمد ولد الغزواني قرارات تقضي بتكثيف فحوص الكشف عن فيروس

ودعا ولد الغزواني وفق ما ذكرت وكالة الأنباء الموريتانية نقلا عن بيان صادر بعد اجتماع للحكومة إلى ضرورة القيام بتقييم جديد واتخاذ القرارات المناسبة التي تخدم صحة المواطنين ومصالحهم، بعد اكتمال وضع التدابير المذكورة، مشددًا على أهمية مراعاة التوازن بين تخفيف القيود المفروضة واحترام المتطلبات الصحية.

يذكر أن موريتانيا سجلت إصابات بفيروس كورونا المستجد في 14 محافظة باستثناء محافظة تكانت، حيث بلغ إجمالي الإصابات المسجلة في البلاد 2424، بينها 550 حالة شفاء ، و 97 حالة وفاة.

// انتهى //

13:22ت م

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نواكشوط 27 شوال 1441 هـ الموافق 19 يونيو 2020 م واسأصدر الرئيس الموريتاني محمد ولد الغزواني قرارات تقضي بتكثيف فحوص الكشف عن فيروس كورونا المستجد في الولايات الداخلية لبلاده، والمبادرة باتخاذ التدابير الخاصة بتسيير الجائحة على مستوى المدن الداخلية .ودعا ولد الغزواني وفق ما ذكرت وكالة الأنباء الموريتانية نقلا عن بيان صادر بعد اجتماع للحكومة إلى ضرورة القيام بتقييم جديد واتخاذ القرارات المناسبة التي تخدم صحة المواطنين ومصالحهم، بعد اكتمال وضع التدابير المذكورة، مشددًا على أهمية مراعاة التوازن بين تخفيف القيود المفروضة واحترام المتطلبات الصحية.يذكر أن موريتانيا سجلت إصابات بفيروس كورونا المستجد في 14 محافظة باستثناء محافظة تكانت، حيث بلغ إجمالي الإصابات المسجلة في البلاد 2424، بينها 550 حالة شفاء ، و 97 حالة وفاة.// انتهى //13:22ت م0048

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