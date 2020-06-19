السعودية اليوم / بلجيكا تسجل 128 إصابة جديدة بفيروس كورونا



بروكسل 27 شوال 1441 هـ الموافق 19 يونيو 2020 م واس

سجلت بلجيكا خلال الـ24 ساعة الماضية، 128 إصابة جديدة بفيروس كورنا المستجد (كوفيد - 19)، ليرتفع إجمالي المصابين بالفيروس إلى 60476 شخصاً.

وأفادت وزارة الخدمات الصحية البلجيكية في بيان إأنها سجّلت 12 وفاة جديدة ليصل إجمالي الوفيات إلى 9695 حالة، فيما بلغ عدد حالات التشافي 27 شخصاً بعد تسجيل 20 حالة شفاء جديدة.

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12:57ت م

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