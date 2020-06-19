السعودية اليوم / المغرب تسجل 206 إصابات بكورونا



الرباط 27 شوال 1441 هـ الموافق 19 يونيو 2020 م واس

سجلت المغرب 206 إصابات جديدة بفيروس

وذكرت وزارة الصحة المغربية أن عدد حالات الشفاء من المرض وصل إلى 8081 بعد تعافي 40 شخصًـا خلال الـ24 ساعة الماضية.

// انتهى //

12:56ت م

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الرباط 27 شوال 1441 هـ الموافق 19 يونيو 2020 م واسسجلت المغرب 206 إصابات جديدة بفيروس كورونا ، اليوم، ليصل إجمالي المصابين إلى 9280، فيما استقر عدد الوفيات عند 213 بعد عدم تسجيل أي وفاة جديدة.وذكرت وزارة الصحة المغربية أن عدد حالات الشفاء من المرض وصل إلى 8081 بعد تعافي 40 شخصًـا خلال الـ24 ساعة الماضية.// انتهى //12:56ت م0045

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