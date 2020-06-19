اجتماعي / المركز الصيفي الإلكتروني بجامعة أم القرى" يفتح أبوابه للطلبة عن بعد



مكة المكرمة 27 شوال 1441 هـ الموافق 19 يونيو 2020 م واس

دعت عمادة شؤون الطلاب بجامعة أم القرى طلابها وطالباتها للالتحاق بالمركز الصيفي الإلكتروني "عن بعد" الهادف إلى توفير بيئة تعليمية وترفيهية وتقديم برامج تدعم مواهب الطلبة وتطور مهاراتهم .

وأبان عميد شؤون الطلاب الدكتور عمر سنبل أن المركز يهدف لتوفير مساحة يستطيع من خلال الطلبة الاستمتاع بهواياتهم وتنمية مواهبهم، ومواكبة تطلعهم لكل ماهو جديد، تحت إشراف متخصصين في مختلف العلوم.

وأفاد أن المركز يضم عدة مسارات تطويرية هي : اللغات، والابتكار والابداع وريادة الأعمال، والقائد الفعال، واكتشاف الموهبة، وتطوير الذات ، والحاسب الآلي والتقنية الرقمية، والتصميم، والإعلامي المؤثر، وأدوات البحث الوظيفي، وحفظ القرآن الكريم والحديث النبوي، إضافةً لمسار التغذية واللياقة الصحية.

// انتهى //

12:55ت م

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