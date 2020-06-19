السعودية اليوم / قادة الاتحاد الأوروبي يعقدون قمة افتراضية لبحث الإطار المالي وإنعاش الاقتصاد بعد كورونا



بروكسل 27 شوال 1441 هـ الموافق 19 يونيو 2020 م واس

عقد قادة دول الاتحاد الأوروبي الـ27 اليوم مؤتمر قمة عبر الفيديو لإجراء مناقشة حول الإطار المالي متعدد السنوات ( 2021 - 2027 ) وحزمة الانتعاش الاقتصادي لمواجهة تداعيات جائحة

وتهدف القمة إلى مناقشة الحلول المبدئية وتبادل وجهات النظر لتجاوز تداعيات جائحة كورونا على اقتصاديات الدول الأعضاء.

ويشارك رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل ورئيسة البنك المركزي الأوروبي كرستين لاغارد في مؤتمر القمة.

واقترحت المفوضية الأوروبية خطة إنعاش بقيمة 750 مليار يور لتجاوز تداعيات كورونا المستجد على اقتصاديات الدول الأعضاء .

// انتهى //

12:36ت م

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بروكسل 27 شوال 1441 هـ الموافق 19 يونيو 2020 م واسعقد قادة دول الاتحاد الأوروبي الـ27 اليوم مؤتمر قمة عبر الفيديو لإجراء مناقشة حول الإطار المالي متعدد السنوات ( 2021 - 2027 ) وحزمة الانتعاش الاقتصادي لمواجهة تداعيات جائحة كورونا وتهدف القمة إلى مناقشة الحلول المبدئية وتبادل وجهات النظر لتجاوز تداعيات جائحة كورونا على اقتصاديات الدول الأعضاء.ويشارك رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل ورئيسة البنك المركزي الأوروبي كرستين لاغارد في مؤتمر القمة.واقترحت المفوضية الأوروبية خطة إنعاش بقيمة 750 مليار يور لتجاوز تداعيات كورونا المستجد على اقتصاديات الدول الأعضاء .// انتهى //12:36ت م0041

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