‎ع / السعودية اليوم / سلطنة عمان تسجل 852 إصابة بكورونا



مسقط 27 شوال 1441 هـ الموافق 19 يونيو 2020 م واس

سجّلت سلطنة عمان 852 إصابة جديدة بفيروس

وأوضحت وزارة الصحة العمانية في بيان لها اليوم أن 368 حالة من الحالات المسجلة لعمانيين، و484 حالة لغير عمانيين، فيما بلغ عدد الوفيات 125 حالة، مشيرةً إلى تماثل 13974 حالة للشفاء.

// انتهى //

12:30ت م

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مسقط 27 شوال 1441 هـ الموافق 19 يونيو 2020 م واسسجّلت سلطنة عمان 852 إصابة جديدة بفيروس كورونا ( كوفيد 19 )، ليرتفع عدد الإصابات إلى 27670.وأوضحت وزارة الصحة العمانية في بيان لها اليوم أن 368 حالة من الحالات المسجلة لعمانيين، و484 حالة لغير عمانيين، فيما بلغ عدد الوفيات 125 حالة، مشيرةً إلى تماثل 13974 حالة للشفاء.// انتهى //12:30ت م0040

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