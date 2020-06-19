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2020-06-19 رياح سطحية وغبار يحد الرؤية على تبوك تستمر حتى الساعة الثامنة مساءً متابعات الخليج 365 - واس Advertisements نبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم، من نشاط للرياح السطحية وأتربة مثارة تؤدي إلى تدني مدى الرؤية على منطقة تبوك، تشمل مدينة تبوك و محافظات المنطقة.

وأشارت الهيئة إلى أن الحالة تستمر – بمشيئة الله – حتى الساعة الثامنة مساءً .



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