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رياح سطحية وغبار يحد الرؤية على تبوك

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2020-06-19

رياح سطحية وغبار يحد الرؤية على تبوك

تستمر حتى الساعة الثامنة مساءً

متابعات الخليج 365 - واس

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نبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم، من نشاط للرياح السطحية وأتربة مثارة تؤدي إلى تدني مدى الرؤية على منطقة تبوك، تشمل مدينة تبوك و محافظات المنطقة.
وأشارت الهيئة إلى أن الحالة تستمر – بمشيئة الله – حتى الساعة الثامنة مساءً .



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