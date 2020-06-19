2020-06-19

رغم إيداع أرباح أرامكو للربع الأول من 2020 .. الشركة ترد على مزاعم تسريح الموظفين

متابعات الخليج 365 - ترجمة: منة الله أشرف

قالت أرامكو السعودية في تصريح لشبكة CNBC، بخصوص موظفيها، إن الشركة تراجع وتعيد النظر في نفقات التشغيل باستمرار عند الضرورة، مؤكدة في الوقت نفسه أن لديها القدرة على التأقلم والتكيف مع بيئة الأعمال المعقدة والمتغيرة.

وتابعت شركة أرامكو قائلة: لا نستطيع تقديم معلومات بشأن تفاصيل أي إجراء في الوقت الحالي، ولكن نؤكد للجميع أن جميع إجراءاتنا صُممت لتزويدنا بمزيد من المرونة والقدرة التنافسية والتكيف على المتغيرات من حولنا، مع التركيز على النمو على المدى الطويل.

ويأتي ذلك ردًا على تقارير صحافية من وكالة بلومبرغ عن مصادر لم تسمها، أفادت بأن أرامكو التي توظف نحو 800 ألف شخص، ستقوم بتسريح مئات الموظفين؛ بهدف الحد من النفقات.

ويُذكر أن شركة أرامكو أعلنت عن توزيع أرباح بلغت 70 مليار ريال عن الربع الأول من العام الجاري 2020، رغم جائحة كورونا التي فرضت انكماشًا على الاقتصاد العالمي.

Advertisements

وقال الرئيس التنفيذي لأرامكو، أمين الناصر، أمس الخميس، إن الشركة استخدمت مزيجًا من النقد والديون لسداد توزيعات الأرباح، وذلك خلال محادثة مع الصحفيين عبر الهاتف.

وقبل أيام أعلنت عن عملية شراء قدرها 259.125 مليار ريال سعودي (69.1 مليار دولار أمريكي)، للاستحواذ على حصة 70% في الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك).

تابعنا على تواصل معنا على تواصل معنا على

شارك الخبر











تابع جديد أخبار فيروس كورونا covid19