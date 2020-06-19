كورونا اليوم في السعودية .. نسبة التعافي 64 % و1.2 مليون فحص مخبري

2020-06-19

متابعات الخليج 365 - الرياض

استقرت أرقام كورونا اليوم في السعودية عند الأرقام التي أعلنتها وزارة الصحة أمس حيث وصل عدد حالات التعافي إلى 93,915 حالة، فيما وصلت الحالات النشطة 50,937 حالة، وبلغ عدد الحالات الإجمالية 145,991.

وتصدرت الرياض المدن السعودية بحسب عدد الإصابات الإجمالية التي بلغت 41,058 حالة، تعافى منهم 22,691 حالة، بينما لا يزال 18,236 شخصًا يتلقون العلاج.

وبفارق كبير يصل إلى النصف تقريبًا في عدد الحالات الإجمالية تأتي جدة بعدد 21,732 تعافى منهم 15,647 حالة، بينما لا يزال 5,678 حالة تتلقى العلاج في المستشفيات والمراكز الصحية.

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أما مكة المكرمة، فقد سجلت 20,951 حالة مؤكدة من بينها 15,676 حالة تماثلت للشفاء بالفعل، فيما يتلقى العلاج 4,933 حالة.

وتحتل المدينة المنورة المركز الرابع بحسب عدد الإصابات المؤكدة، والتي بلغت 11,919 تعافى منهم 10,172 فيما وصلت الحالات النشطة إلى 1,669 حالة.

وكان متحدث الصحة الدكتور محمد العبدالعالي قال أمس إن إجمالي الفحوصات في المملكة بلغ (1198273) فحصًا مخبريًا دقيقًا، مبينًا أن وبائية المرض تتأثر بعدة عوامل (سرعة انتشار العدوى، ومعدلات الوفيات، ونسب الحالات الحرجة، وجود بؤر تفشيات)، وأن معدل الوفيات تتأخر عن تسجيل الحالات مدة زمنية نتيجة لطبيعة المرض.

وجدّد العبدالعالي التوصية لكل من لديه أعراض أو يرغب بالتقييم استخدام خدمة التقييم الذاتي في تطبيق موعد، أو الاستفسار أو الاستشارة على رقم مركز اتصال الصحة 937 على مدار الساعة، الذي أصبح الآن أقرب إلى الجميع من ذي قبل بحيث يمكن الاستفادة من خدماته التفاعلية وذلك من خلال تطبيق الواتس آب من خلال الرقم 920005937، والاستفادة من الخدمات التفاعلية الجديدة والحصول على المعلومات الصحية والخدمات، ومعرفة مستجدات فيروس كورونا الجديد ومراكز الرعاية الأولية، والتبرع بالدم والمواعيد والحصول عليها.

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