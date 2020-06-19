عودة الحياة إلى طبيعتها الأحد.. هل تحدث موجة كورونا ثانية ؟

2020-06-19

متابعات الخليج 365 - سعد البحيري

اعتبارًا من يوم الأحد المقبل ، الموافق 21 يونيو، سوف تعود الحياة إلى طبيعتها في المملكة – باستثناء مدينة مكة المكرمة – إلى ما كانت عليه قبل فرض الإجراءات الاحترازية ومنع التجول ضمن خطة مجابهة انتشار فيروس كورونا.

العودة التدريجية

وكانت المملكة قررت العودة إلى الحياة الطبيعية عبر 3 مراحل، المرحلة الأولى بدأت من 5 إلى 7 شوال، وتضمنت تغيير أوقات منع التجول الجزئي، وعودة بعض النشاطات حيث سُمح بالتجول في جميع مناطق المملكة، فيما عدا مدينة مكة المكرمة، ليصبح من الساعة السادسة صباحًا حتى الثالثة مساءً، وكذلك سمح بالتنقل بين المناطق والمدن بالسيارة الخاصة أثناء فترة عدم منع التجول.

أما المرحلة الثانية التي بدأت في 8 شوال، وتستمر حتى 28 شوال، فقد تقرر السماح بإقامة صلاة الجمعة والجماعة لجميع الفروض في مساجد المملكة، عدا المساجد في مدينة مكة المكرمة، مع الالتزام بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية، واستمرار إقامة صلاة الجمعة والجماعة في المسجد الحرام وفق الإجراءات الصحية والاحترازية المعمول بها حاليًا.

كما قررت رفع تعليق الحضور للوزارات والهيئات الحكومية وشركات القطاع الخاص، وفق الضوابط التي تضعها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.

وإضافة إلى ما سبق تم رفع الحظر عن الرحلات الجوية الداخلية ابتداءً من الأحد 31 مايو، مع الالتزام بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية اللازمة التي تحددها الهيئة العامة للطيران المدني بالتنسيق مع وزارة الصحة والجهات الأخرى ذات العلاقة، ورفع تعليق السفر بين المناطق بوسائل المواصلات المختلفة.

العودة بحذر

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وأطلقت الجهات الرسمية شعار العودة بحذر للتأكيد على أن مرحلة ما قبل كورونا ليست كسابقتها، بل يجب التقيد بالإجراءات الاحترازية، وقواعد التباعد الاجتماعي، والالتزام بوضع الكمامة القماشية أو الطبية، ومنع العناق والمصافحة، وترك مسافات آمنة بين الآخرين.

أنماط يجب التقيد بها

وكان المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة الدكتور محمد العبدالعالي قال في وقت سابق إن خطة العودة تسير وفق ما هو مخطط لها وأنه يتم مراقبة الأوضاع في كافة مناطق المملكة على مدار الساعة وسيتم التدخل بفرض المزيد من القيود حال استدعت الأمور ذلك.

وقال العبدالعالي إن هناك أنماطًا جديدة يجب التقيد بها في المطاعم والمقاهي ومقرات العمل لضمان عدم انتشار فيروس كورونا.

موجة ثانية متوقعة

وتوقع المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة موجة ثانية من فيروس كورونا المستجد، مشيرًا إلى أن المملكة من أوائل الدول التي اتخذت إجراءات استباقية للتعامل مع هذه الجائحة.

وقال إن الأوبئة من هذا النوع تأخذ عدة موجات، وتحاول الدول تسطيحها لجعلها تحت التحكم والسيطرة، ونطمئن الجميع أن المملكة تقوم بأعمال مسح وتقصٍ في كل مرحلة للفيروس، مؤكدًا أن الموجات إن حدثت ستكون تحت السيطرة والتحكم فيها سيكون مؤثرًا.

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