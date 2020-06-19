شكرا لمتابعة خبر عن حمود الفايز يعلن إصابة والده وفردين من عائلته بـ «كوفيد19» والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

كتب الإعلامي والشاعر حمود الفايز عبر حسابه بأن والده واثنين من أفراد عائلته أصيبوا بفيروس كورونا المستجد.

وقال الفايز في تغريدة له على ”تويتر“: ”دعاؤكم لوالدي الذي يرقد حاليا في المستشفى العسكري لليوم الثاني“.

وأضاف بأنه ”قبل قليل أكدوا لنا إصابته بالفيروس ’نتيجة إيجابية’ واثنين من أفراد أسرتي بالرياض.. بيدك الشّفاء، لا كاشف له إلّا أنت يا رب العالمين“، وتفاعل مع التغريدة عدد كبير من المتابعين متمنين لهم السلامة جميعا.