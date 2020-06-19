شكرا لمتابعة خبر عن الإجراء المطلوب عند انتهاء التصريح الطبي مع استمرار تواجد المريض بالمستشفى والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

كشف تطبيق "توكلنا" المعتمد من وزارة الصحة الإجراء المطلوب عند انتهاء التصريح الطبي الطارئ إذا كان المريض لا يزال في المستشفى .

وأكد التطبيق أن المستشفى تتولى منح تصريح العودة للمريض ومرافقه إذا كان لديه مرافق .

جاء ذلك رداً على مواطن يخضع للعلاج بأحد المستشفيات ويتساءل حول مدى الحاجة لإستخراج تصريح جديد مع انتهاء تصريح جديد .