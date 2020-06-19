شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. طريقة سهلة لحساب فاتورة الكهرباء بالنظام الجديد والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):كشف مواطن طريقة سهلة لحساب فاتورة الكهرباء تعتمد على معرفة كمية الإستهلاك في العداد .
وأوضح المواطن منصور الشبيسي والذي يعمل في صيانة الكهرباء ، أنه إذا كان الإستهلاك أقل من 6000 كيلو وات يتم ضرب كمية الإستهلاك × 18 هللة ويكون الناتج تكلفة الفاتورة .
وإذا كان الإستهلاك أعلى من 6000 كيلو وات ، يتم طرح 6000 كيلو وات من إجمالي الإستهلاك وضرب الناتج × 18هللة ، وما يزيد عن 6000 كيلو وات يتم ضربة × 30 هللة وهو ثمن الإستهلاك الأعلى لكل كيلو وات ، وفقاً للنظام الجديد .
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