شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. طريقة سهلة لحساب فاتورة الكهرباء بالنظام الجديد والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

كشف مواطن طريقة سهلة لحساب فاتورة الكهرباء تعتمد على معرفة كمية الإستهلاك في العداد .

وأوضح المواطن منصور الشبيسي والذي يعمل في صيانة الكهرباء ، أنه إذا كان الإستهلاك أقل من 6000 كيلو وات يتم ضرب كمية الإستهلاك × 18 هللة ويكون الناتج تكلفة الفاتورة .

وإذا كان الإستهلاك أعلى من 6000 كيلو وات ، يتم طرح 6000 كيلو وات من إجمالي الإستهلاك وضرب الناتج × 18هللة ، وما يزيد عن 6000 كيلو وات يتم ضربة × 30 هللة وهو ثمن الإستهلاك الأعلى لكل كيلو وات ، وفقاً للنظام الجديد .