شكرا لمتابعة خبر عن موقف الورثة حال توكيل أحدهم بالتصرف في مال المتوفي والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - نايف السالم (صدى):

تعتبر قضية توكيل أحد الورثة بمال المتوفي من أبرز القضايا الشائعة التي تثير المخاوف حول ضياع حقوق باقي الورثة .

ووفقاً للقواعد النظامية بالمملكة إذا توفي الأب على سبيل المثال وكان أحد الأبناء لديه توكيل بالتصرف في ماله فيجب التفاهم والإتفاق أولاً فيما بينهم عن حدود التصرف في المال الذي آل للجميع .

وفي حال عدم الإتفاق وخشى باقي الورثة من ضياع حقوقهم فيمكن تواصل أحدهم مع مؤسسة النقد إلكترونياً وإرفاق شهادة الوفاة ، وعليه طلب تجميد الحسابات ، وكذلك التواصل مع هيئة السوق المالية وطلب تجميد الأسهم إن كان المتوفي من المستثمرين في "تداول " .