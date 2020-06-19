بالصور .. إزالة بسطات عشوائية بشرق الطائف

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الرياض - علي القحطاني - الطائف (صدى): قامت أمانة الطائف، ممثلة في بلدية شرق الطائف الفرعي، بإزالة بسطات عشوائية في محيط الأسواق التجارية بشرق المحافظة. قامت أمانة الطائف، ممثلة في بلدية شرق الطائف الفرعي، بإزالة بسطات عشوائية في محيط الأسواق التجارية بشرق المحافظة. يذكر أن ذلك تم بالتعاون مع الجهات الأمنية، وذلك ضمن الجهود الميدانية لإزالة الظواهر السلبية وتحسين المشهد الحضري.

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