تطبيق «توكلنا» يحدد طريقة التصرف عند انتهاء مدة التصريح الطبي بالمستشفى

تطرق إلى وضع المستفيد والمرافق
أوضح تطبيق «توكلنا» المعتمد من وزارة الصحة، كيفية التصرف عند انتهاء التصريح الطبي الطارئ والمريض لا يزال داخل المنشأة الطبية.
وذكر التطبيق، عبر حسابه بتويتر، أن «المنشأة الطبية تتولى منح تصريح (عودة) للمريض ومرافقه إن وجد».
جاء ذلك ردًّا على سؤال أحد المواطنين، عن انتهاء مدة تصريحه الطبي وهو لا يزال داخل المستشفى، مستفسرًا هل يطلب تصريحًا جديدًا أم لا.
وكان التطبيق أوضح في وقت سابق، أن تأكيد الوصول إلى المنشأة الطبية لتصريح طبي طارئ، يكون عن طريق المنشأة الطبية للمريض فقط برقم هويته، وسينعكس مباشرةً لدى طالب التصريح، سواء كان المريض نفسه أو المرافق له.
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