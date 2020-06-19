ضمن مسوغات الحصول على دعم البرنامج

قال برنامج حساب المواطن إن المتزوج ليس ملزمًا بتقديم مستندات لإثبات الاستقلالية. وذكر حساب خدمة المستفيدين التابع للبرنامج، عبر تويتر، أنه «إذا كانت الحالة الاجتماعية (متزوج)، فلا يلزمك إرفاق مستندات لإثبات الاستقلالية». Advertisements جاء ذلك ردًّا على استفسار أحد المستفيدين، موضحًا أنه متزوج ولديه أطفال ويقيم مع الوالد في بيت ملك والده، فهل يقدم مستندات لإثبات الاستقلالية أم لا؟ اقرأ أيضا: «حساب المواطن»: استعادة كلمة المرور المفقودة بخطوتين

حساب المواطن: تحديث البيانات لا يؤثر على استحقاق الدعم



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كانت هذه تفاصيل خبر حساب المواطن ردًّا على إرفاق مستندات الاستقلالية للمتزوج: لست ملزمًا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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