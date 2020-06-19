الشيخ المطلق: المرابطون في المستشفيات «لهم وقفات لا تنسى عند الله»

أكد أنه في الأزمات تظهر معادن الناس
أوضح عضو هيئة كبار العلماء، الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد المطلق، أن «المرابطين بالمستشفيات لهم وقفات لا تنسى عند الله وولاة الأمر وكرام الناس».
وقال الشيخ المطلق، عبر حسابه بتويتر، إنه «في الأزمات تظهر معادن الناس الثمينة وتتجلى الأخلاق العالية والتضحيات العظيمة، وإن لإخواننا وأخواتنا المرابطين في المستشفيات والمراكز الطبية في مواجهة الوباء، وقفات لا تنسى عند الله ولا عند ولاة الأمر ولا عند كرام الناس».
وتابع الشيخ المطلق قائلًا: «وحسبهم قول الله تعالى: {ومَن أحياها فكأنما أحيى الناس جميعًا}».
وكشفت وزارة الصحة، عصر أمس الخميس، عن تسجيل 4757 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد «كوفيد 19» في المملكة؛ ما يرفع إجمالي الإصابات إلى 145991 حالة.
في حين بلغ إجمالي حالات التعافي 93915، ووصل العدد الإجمالي للوفيات بالفيروس إلى 1139 حالة، وتم تسجيل 48 حالة وفاة، و2253 حالة تعافٍ، خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية.
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