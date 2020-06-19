لمدة 10 أيام.. إغلاق الطريق المتجه إلى الصالات بمطار الملك خالد

ضمن خطة التطوير

أعلن مطار الملك خالد الدولي، إغلاق طريق المطار المؤدي إلى طريق الملك سلمان والمتجه إلى الصالات؛ وذلك لمدة 10 أيام. وأشار مطار الملك خالد الدولي إلى أنه يمكن استخدام طريق المنطقة المساندة. وذكر المطار –عبر حسابه بتويتر– أنه ضمن خطة تطوير وإعادة تأهيل الطرق في مطار الملك خالد الدولي، وابتداءً من مساء أمس الخميس، ولمدة 10 أيام، تم إغلاق طريق المطار المؤدي إلى طريق الملك سلمان والمتجه إلى الصالات. Advertisements اقرأ أيضًا: بالصور.. مطار الملك خالد الدولي يوفر أجهزة البيع الذاتي للمعقمات والكمامات بالصور.. وصول أول رحلة إلى مطار الملك خالد الدولي قادمة من جدة

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