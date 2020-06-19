"ملصقات مضللة" تدفع الغذاء والدواء لغلق منفذ بيع خضراوات وفواكه بالجوف

تم إحالة المنشأة للجهات المعنية..

ضبطت هيئة الغذاء والدواء منفذ بيع خضراوات وفواكه، في منطقة الجوف، يضع ملصقات مضللة على المنتجات تحمل ادعاءات مغلوطة. وأوضح الحساب الرسمي للهيئة عبر موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، أنه تم إحالة المنشأة للجهات المعنية واتخاذ الإجراءات اللازمة بحقها. Advertisements وكانت هيئة الغذاء والدواء بالتعاون مع أمانة الجوف، قد أغلقا مصنع مياه لمخالفته الاشتراطات الصحية، وذلك لعدم التزامه بالإجراءات الصحية والنظامية. اقرأ أيضًا: بالصور.. إغلاق مصنع للمياه المحلاة لمخالفته الاشتراطات الصحية بالجوف

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