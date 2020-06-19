إصابة شخصين في انقلاب مركبة بمحافظة جدة

تم نقلهما للمستشفى لتلقي العلاج..

تعرض شخصان للإصابة اليوم الجمعة، عندما وقع حادث مروري بمحافظة جدة (درة العروس)؛ إثر انقلاب مركبة انحرفت عن مسارها. ووفق الحساب الرسمي للمركز الوطني للعمليات الأمنية بوزارة الداخلية (911) عبر «تويتر»، فقد باشرت الجهات المختصة الحادث وجرى نقل المصابين للمستشفى لتلقي العلاج. Advertisements اقرأ أيضًا" «911» انقلاب مركبة بالطائف.. ونقل مصاب إلى المستشفى انقلاب مركبة بعد انحرافها عن مسارها بطريق عنيكر بالقنفذة

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