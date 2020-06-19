وزير الإعلام يناقش سبل تطوير العمل الصحفي مع رؤساء تحرير الصحف المحلية

في لقاء عقد عبر تقنية الاتصال المرئي

ناقش وزير الإعلام المكلف الدكتور «ماجد بن عبدالله القصبي»، العديد من الموضوعات الإعلامية وسبل تطوير العمل الصحفي، مع رؤساء الصحف المحلية. جاء ذلك خلال لقاء عقد الخميس عبر تقنية الاتصال المرئي. كما جرى- أيضًا- خلال اللقاء بحث مستجدات قطاع الإعلام، والإعلام الرقمي وسبل تطويرهما لتعزيز الإعلام ولمواكبة التطور الإعلامي في المجال الصحفي بما يتماشى مع رؤية المملكة 2030. واستمع الوزير إلى آراء واقتراحات رؤساء التحرير لتطوير العمل الصحفي في المملكة. Advertisements وأكد «القصبي» على ما تحظى به الصحف المحلية من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع- حفظهما الله- من اهتمام ودعم لتقوم بدورها الإعلامي الفاعل على المستويات المحلية والاقليمية والدولية؛ ولإبراز المكانة اللائقة للمملكة بوصفها بلد الحرمين الشريفين، ومهبط الرسالة، وحرصهماـ حفظهما الله ـ على تطوير الصحافة السعودية. اقرأ أيضا وزير الإعلام لقيادات ورؤساء الهيئات: الأداء غير مرض تمامًا غدًا.. وزير الإعلام يرعى الملتقى الافتراضي الأول لوكالات أنباء التعاون الإسلامي

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