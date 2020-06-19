بالفيديو.. 12 إجراء احترازيًا للوقاية من فيروس كورونا أثناء التسوق

شدَّدت وزارة الصحة، على أهمية التقيد بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية من فيروس كورونا المستجد «كوفيد 19» عند التسوق.

ونشرت الوزارة، عبر حسابها بتويتر، اليوم الخميس، فيديوجراف يشرح التدابير والإجراءات الاحترازية الوقائية قبل الذهاب للمتاجر، سواء من المطاعم ومراكز التسوق كالتالي:

1- البس الكمامة القماشية قبل دخولك السوق أو المتجر.

2- تأكد من درجة حرارتك عند موظف الاستقبال، واستجب للتوجيهات.

3- تعقيم اليدين عند الدخول والخروج من مراكز التسوق.

4- احرص ألا تزيد مدة بقائك أكثر من ساعتين.

5- لا تتسوق في مجموعات.

6- تعقيم السلاسل وعربيات التسوق قبل استخدامها.

7- عدم اصطحاب المعرضين أكثر لخطر العدوى من الذهاب.

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8- استخدام السلالم بدلًا من المصاعد الكهربائية.

9- اترك مسافة مترين بينك وبين من حولك.

10- الدفع إلكترونيًا.

11- في المصاعد لا تكن مواجهًا للآخرين.

12- تطهير وتنظيف السلع قبل الاستهلاك.

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