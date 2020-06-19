بالصور.. جمعية الكشافة تُشارك في ورشة عمل المناهج العربية الافتراضية

شاركت جمعية الكشافة العربية السعودية، اليوم الخميس، في ورشة عمل المناهج الافتراضية التي ينظمها الإقليم الكشفي العربي، وتستمر حتى يوم الأحد المقبل.

وأوضح مفوض تنمية المراحل بالجمعية عبدالله بن صالح الخضير أن الورشة بدأت بكلمة افتتاحية للأمين العام للمنظمة الكشفية العربية عمرو حمدي، ثم بدأت الجلسة الأولى التي تضمنت التوجهات الكشفية التربوية العالمية والمناهج العربية، وأسس تطوير المناهج العربية وتقييم المناهج أداة لتطويرها.

وأفاد الخضير بأن برنامج اليوم قسّم المشاركين إلى 4 مجموعات تدارست الأدلة التربوية لقادة الأشبال، وقادة فتيان الكشافة، وقادة الكشاف المتقدم، وقادة الجوالة، وقدمت المجموعات في الجلسة الثانية تقييمها ومقترحاتها على أدلة القادة للمراحل الأربع.

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وأشار مفوض تنمية المراحل إلى أن برنامج الأيام المتبقية يتضمن العلاقة بين السياسات العالمية والوطنية والمناهج، وإطار عالم أفضل والمناهج، ومعايير وأسس بناء منهاج البراعم والعصافير، وعرضا للتطبيق الإلكتروني الخاص بالتقدم الكشفي «أنا كشاف».

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