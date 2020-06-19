ضبط 2000 كمامة قماشية مجهولة المصدر بمكة المكرمة

بحوزة عمالة وافدة
أوضح رئيس بلدية المسفلة الفرعية المهندس أيمن بن محمد وقاد، أن الفرق الرقابية بالتعاون مع الجهات الأمنية ضبطت 2000 كمامة قماشية مجهولة المصدر بحوزة عمالة وافدة في النكاسة بمكة المكرمة، مؤكدًا أنه تم اتخاذ اللازم وإتلاف الكمية كاملة وتسليم العمالة للجهات المختصة.
وأكدت أمانة العاصمة المقدسة على المواطنين والمقيمين الإبلاغ عن الملاحظات والمخالفات عبر رقم البلاغات الموحد 940 أو مواقع التواصل الإلكترونية الرسمية التابعة للأمانة لاتخاذ الإجراءات النظامية وتطبيقها على المخالفين.
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