طقس الجمعة.. رياح مثيرة للأتربة ورؤية أفقية محدودة على عدة مواقع بالمملكة

توقَّعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، الأحوال الجوية لغد الجمعة؛ لافتةً إلى استمرار تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على المنطقة الشرقية، وأجزاء من وسط وشمال المملكة، كذلك على طول الساحلين الغربي والشرقي للمملكة.

وفي بيان لها عبر موقعها الإلكتروني، أشارت «هيئة الأرصاد»، إلى أن السماء تكون غائمة جزئيًا والفرصة مهيأة لتكون السحب الرعدية الممطرة المصحوبة برياح نشطة على مرتفعات عسير، جازان، والباحة.

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وبالنسبة إلى حالة البحر الأحمر، أشارت «هيئة الأرصاد»، إلى أن الرياح السطحية ستكون شمالية غربية إلى شمالية بسرعة 18-45 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر ونصف إلى مترين ونصف، وحالة البحر من متوسطة الموج إلى مائجة.

وحسب توقعات «هيئة الأرصاد»، ستكون الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية إلى غربية بسرعة 20-42 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر ونصف إلى مترين ونصف، وحالة البحر من متوسطة الموج إلى مائجة.

ووفق «هيئة الأرصاد»، تُسجل كلٌ من وداي الدواسر وشرورة، أعلى درجات الحرارة بـ44 درجة، فيما تكون أدنى درجات الحرارة من نصيب طريف والقريات بـ18 درجة.