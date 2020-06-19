مصادر لـ«عاجل»: اللائحة الجديدة تتضمن إعادة ترقيم جميع شاغلي الوظائف التعليمية

في تطورات جديدة ومتسارعة من أجل تطبيق اللائحة التعليمية الجديدة في موعدها المقرر بتاريخ (1 يوليو 2020)، عقدت وزارة التعليم يوم الثلاثاء الماضي ورشة عمل لآلية تسكين شاغلي الوظائف التعليمية ممثلةً في وكالة الموارد البشرية والشؤون المدرسية ووكالة التعليم والإدارة العامة للتحول الرقمي وجميع إدارات التعليم.

واشتملت الورشة على عدة محاور جاءت في مقدمتها كلمة افتتاحية لوكيل الوزارة للموارد البشرية ثم نبذة عن اللائحة التعليمية الجديدة ثم عرض لآلية التسكين ثم إجراءات العمل على نظام فارس.

وستتشارك وكالة الشؤون المدرسية ووكالة الموارد البشرية في وضع الأطر التنظيمية للائحة الوظائف التعليمية الجديدة وستنفرد وكالة الموارد البشرية بعملية تسكين المعلمين والمعلمات وأصحاب التشكيلات المدرسية والإشرافية ومديري التعليم ومساعديهم ومديري مكاتب التعليم ومساعديهم على الرتب المهنية حسب المستويات التعليمية، فيما ستختص وكالة الموارد البشرية باستقبال الشكاوى والتظلمات لعملية التسكين وستقوم بتزويد مشروع فارس بآلية التسكين لاعتمادها في النظام بدءًا من تاريخ التطبيق وستكون هي المعنية بعملية الترقيات بين الرتب المهنية.

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كما ستتم إعادة ترقيم الأرقام الوظيفة لجميع شاغلي الوظائف التعليمية في اللائحة التعليمية الجديدة من خلال ترميز المستويات والأرقام الوظيفية لكل مستوى فمثلًا رتبة معلم تبدأ برقم:٢٠٠٠٠٠ وتنتهي برقم: ٢٩٩٩٩٩ على أن تبدأ رتبة معلم ممارس برقم: ٣٠٠٠٠٠ وتنتهي برقم: ٩٩٩٩٩٩ وسينتقل المعلم بنفس الرقم للرتبة التالية في حال الترقية.

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