أمطار على رجال ألمع ومحايل عسير

هطلت أمطار من متوسطة إلى غزيرة شملت محافظتي رجال ألمع ومحايل عسير، سالت على إثرها الأودية والشعاب. ودعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة عسير إلى أخذ الحيطة والحذر نتيجة التقلبات الجوية المؤثرة على المنطقة، واتباع إرشادات السلامة التي تقي من المخاطر التي تصاحب الحالات الماطرة.

وأشارت إلى ما ورد من الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة من تنبيه متقدم عن هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة، وتساقط البرد وجريان السيول مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية تؤدي إلى تدني الرؤية وإثارة الأتربة والغبار على مرتفعات تهامة ومحافظات شرق منطقة عسير.

وأكدت على أهمية متابعة وسائل الإعلام وحسابات الدفاع المدني على منصات التواصل الاجتماعي المختلفة، واتباع التنبيهات والتحذيرات الجوية التي تصدر من الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة.