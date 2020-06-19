شكرا لقرائتكم خبر عن إنقاذ مولود في شهره السادس بعد ولادته داخل مركبة بالمدينة والان نبدء بالتفاصيل

نجحت فريق طبي بمجمع مستشفى الميقات بصحة المدينة المنورة من إنقاذ حياة خدج في الشهر السادس ولدته أمه في سيارتها وهي قادمة إلى المستشفى، حيث عانت من آلام شديدة بالبطن استدعتها التوجه للمستشفى، وعلى الفور تم استقبال الأم وجنينها ونقلهم لقسم الطوارئ.

ونفذ الفريق الطبي في حينه الإسعافات الأولية والطبية وفصل المشيمة عن الجنين وربط الحبل السري له إضافة إلى عمل الإنعاش الرئوي القلبي للجنين، حيث تمكن الأطباء من إعادة النبض له، كما جرى إسعاف الأم وإنقاذها وتحويلها إلى مجمع مستشفى النساء والولادة بالمدينة المنورة والتنسيق مع الفريق الطبي هناك عبر الخط الساخن كحالة إنقاذ واستكمال تقديم الرعاية الصحية لهم.