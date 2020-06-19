شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الموارد البشرية : التصنيف الموحد للمهن متوائم مع التصنيف الدولي والان نبدء بالتفاصيل

رفع وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد بن سليمان الراجحي شكره وتقديره لخادم الحرمين الشريفين لملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- بمناسبة صدور قرار مجلس الوزراء بالموافقة على اعتماد التصنيف السعودي الموحد للمهن.

وقال: "إن التصنيف السعودي الموحد للمهن يمثل عملًا مشتركًا لعدد من الجهات الحكومية، منها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، حيث يهدف إلى وضع إطار عام موحد للتصنيف المهني في القطاعين العام والخاص، وإيجاد لغة مشتركة لجميع الجهات، وتوحيد هيكلة المهن في جهات الإحصاء والتصنيف بالمملكة، وتسهيل معالجة البيانات في سوق العمل.

وأشار المهندس الراجحي إلى أن التصنيف السعودي الموحد للمهن متوائم مع التصنيف الدولي الموحد للمهن ( ISCO-08) لمنظمة العمل الدولية، مما يسهل التعامل لمختلف القطاعات مع دول العالم في الإحصاءات والمسميات المهنية وغيرها.