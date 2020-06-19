شكرا لقرائتكم خبر عن بالصور .. شرطة الطائف تضبط مخالفي الإجراءات الوقائية والان نبدء بالتفاصيل

تتابع شرطة محافظة الطائف تنفيذ الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية لمواجهة جائحة كورونا، وضبط مخالفي لائحة الحد من التجمعات أو عدم الالتزام بلبس الكمامة الطبية أو القماشية أو مايغطي الفم والأنف.

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