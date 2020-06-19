2020-06-19

Amazon.sa نسخة خاصة من أمازون للمتسوقين في السعودية

متابعات الخليج 365 - الرياض

أطلقت منصة التسوق الإلكتروني الأمريكية، “أمازون”، خلال الساعات الماضية Amazon.sa وهي نسخة خاصة بمتسوقيها داخل السعودية.

وموقع أمازن السعودية أو Amazon.sa الجديد هو إعادة تسمية للعلامة التجارية لموقع “سوق دوت كوم” للزبائن في السعودية.

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ويُعتبر Amazon.sa أمازون السعودية منصة للتجارة الإلكترونية في الشرق الأوسط استحوذت عليها “أمازون” في عام 2017، بحسب وكالة “رويترز”.

وأشارت “أمازون” إلى أن معلومات حسابات المتسوقين لدى “سوق دوت كوم” نُقلت بشكل تلقائي إلى العنوان الجديد Amazon.sa (أمازون.إس إيه). وحولت الشركة في إجراء مماثل موقع سوق في الإمارات إلى (أمازون.إيه إي) العام الماضي.

وقالت شركة أمازون في بيان صحفي إنها تؤسس لشبكة عمليات ستشمل جميع أنحاء السعودية وإن وجودها يشمل بالفعل 14 مخزنًا وأكثر من 1400 موظف وشراكة استراتيجية مع مؤسسة البريد السعودي.

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