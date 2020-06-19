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عبادي الجوهر يشدو بأجمل أغانيه في حفل أون لاين
متابعات الخليج 365 - الرياض
أحيا المطرب عبادي الجوهر حفلًا غنائيًا “أون لاين” مساء أمس الخميس عبر إحدى المنصات الإلكترونية.
وقدم عبادي الجوهر خلال الحفل مجموعة من أشهر أغانيه منها: “لا سفر”، “يا شوق”، “في بعدك”، و”أجهلك ولي سنين أتخيلك”.
يذكر أن آخر أعمال عبادي الجوهر مشاركته في أوبريت وطني حمل اسم “سلام من السعودية”، والذي شارك فيه نجوم السعودية وهم، محمد عبده، طلال سلامة، راشد الماجد، جابر الكاسر، خالد عبدالرحمن، أٔصيل أبوبكر، رابح صقر، راشد الفارس، عبدالمجيد عبدالله، عايض يوسف، داليا مبارك، ماجد المهندس.
وكتب الأوبريت الشاعر عبدالله أبو راس، من ألحان أحمد الهرمي، وتوزيع سيروس، وجرافيك ومونتاج محمود الحسن، مكساج وماستر جاسم محمد.
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