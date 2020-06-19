اخبار السعوديه

عبادي الجوهر يشدو بأجمل أغانيه في حفل أون لاين

0 نشر
editor25 0 تبليغ

  • 1/4
  • 2/4
  • 3/4
  • 4/4

Advertisements

شكرا لقرائتكم عبادي الجوهر يشدو بأجمل أغانيه في حفل أون لاين ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

2020-06-19

عبادي الجوهر يشدو بأجمل أغانيه في حفل أون لاين

متابعات الخليج 365 - الرياض

أحيا المطرب عبادي الجوهر حفلًا غنائيًا “أون لاين” مساء أمس الخميس عبر إحدى المنصات الإلكترونية.

وقدم عبادي الجوهر خلال الحفل مجموعة من أشهر أغانيه منها: “لا سفر”، “يا شوق”، “في بعدك”، و”أجهلك ولي سنين أتخيلك”.

Advertisements

يذكر أن آخر أعمال عبادي الجوهر مشاركته في أوبريت وطني حمل اسم “سلام من ”، والذي شارك فيه نجوم السعودية وهم، محمد عبده، طلال سلامة، راشد الماجد، جابر الكاسر، خالد عبدالرحمن، أٔصيل أبوبكر، رابح صقر، راشد الفارس، عبدالمجيد عبدالله، عايض يوسف، داليا مبارك، ماجد المهندس.

وكتب الأوبريت الشاعر عبدالله أبو راس، من ألحان أحمد الهرمي، وتوزيع سيروس، وجرافيك ومونتاج محمود الحسن، مكساج وماستر جاسم محمد.



تابع جديد أخبار فيروس covid19
تابعنا على

bc07217554.jpg

تواصل معنا على

1ab19e337e.jpg

شارك الخبر





Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر عبادي الجوهر يشدو بأجمل أغانيه في حفل أون لاين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المواطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا