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2020-06-19 جامعة تيوك تعلن عن المقبولين في برامج الماجستير للعام الدراسي ١٤٤٢ه متابعات الخليج 365 - أحمد العطوي - تبوك Advertisements ‫اعلنت عمادة الدراسات العليا بجامعة تبوك ‬⁩عن المقبولين في برامج الماجستير للعام الدراسي ١٤٤٢ ه وذلك على الرابط ‬

‏‫ ⁦‪https://gate.ut.edu.sa/pmasterquery/‬⁩‬

‫ واضافت العمادة بأنه يمكن للمقبول على هذه البرامج انهاء إجراءات القبول النهائي وذلك بدخوله على موقع العمادة ‬

‏‫ ⁦‪https://www.ut.edu.sa/ar/web/deanship-of-graduate-studies‬⁩‬

‫ علماً بأن إكمال إجراءات القبول تبدأ بتاريخ ١٠/٢٩ ولغاية يوم ١٤٤١/١١/٢٠ه‬



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