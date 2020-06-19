تفاوت أسعار السيارات بمعارض الرياض.. وأغلب المعروض مباع

2020-06-19

متابعات الخليج 365 - شرف الروقي والجوهرة سعد - الرياض

تشهد معارض السيارات في معظم مناطق المملكة ارتفاعًا في أسعار السيارات المعروضة، وذلك قبل تطبيق ضريبة القيمة المضافة الجديدة التي أقرتها الحكومة منتصف مايو الماضي.

وفي جولة ميدانية قامت بها “متابعات الخليج 365” في معارض الشفاء بمدينة الرياض، لاحظت ارتفاعًا جزئيًا في أسعار السيارات، فمثلًا الكامري ستاندر موديل 2020 يبلغ سعرها قبل إعلان ارتفاع الضريبة 97 ألفًا، والآن وصل السعر نحو 107 آلاف.

والتقت “متابعات الخليج 365” بأحد أصحاب المعارض، وذكر أن المعرض يشهد حاليًا طلبًا عاليًا على السيارات، وذلك قبل ارتفاع ضريبة القيمة المضافة.

وأكد أن أسعار السيارات تواجه ارتفاعًا طفيفًا نتيجة الطلب العالي عليها قبل ارتفاع الضريبة، مؤكدًا أن جائحة كورونا لم تؤثر على عملية البيع والاستيراد من الخارج.

ومن جهته قال فيصل الشهري أحد الباحثين عن سيارة، أن أسعار السيارات شهدت ارتفاعًا كبيرًا نتيجة إعلان ارتفاع الضريبة، موضحًا أن بعض أصحاب المعارض يقودهم الجشع للتكسب في أي أزمة.

وأضاف: أبحث عن سيارة جديدة منذ إعلان ارتفاع ضريبة القيمة المضافة، وتفاجأت بارتفاع أسعار السيارات، وكذلك امتناع البعض عن البيع ووضع عبارة مباعة على السيارات، ليتم تخزينها والاستفادة منها بعد تطبيق ضريبة 15٪.

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وطالب الشهري الجهات الرقابية بالتدخل وتكثيف الجولات الرقابية، للحد من ارتفاع السيارات غير المبرر، وكذلك الاحتكار واستغلال الأزمات من بعض تجار الأزمات.

ومن جانب آخر، قال صاحب المعرض أحمد الصيعري أن أسعار السيارات لم تشهد ارتفاعًا كبيرًا وأن السعر يتفاوت حسب النوع والمواصفات.

وبرر الصيعري الارتفاع بأن أسعار السيارات تخضع للعرض والطلب، وأن المعارض والوكالات تشهد حاليًا طلبًا عاليًا على السيارات.

وعن تخزين السيارات لبيعها بعد تطبيق ضريبة القيمة المضافة الجديدة، نفى الصيعري ذلك، وأكد أن الجميع يعمل بالتزام وفقًا للأنظمة والقوانين.

وكانت الهيئة العامة للزكاة والدخل أوضحت أن أي عملية شراء من قبل الأفراد قبل 30 يونيو الجاري وتوريد البضائع قبل يوليو المقبل فسيطبق عليه ضريبة 5%، وبالنسبة للمنشآت التجارية أي تعاقد بعد 11 مايو والتوريد الفعلي في يوليو سيطبق عليها ضريبة 15%.

كما شددت الهيئة على أهمية التقيّد بالموعد المحدد لتنفيذ النسبة المحدثة لضريبة القيمة المضافة وتطبيق أحكام الأنظمة الضريبية والتحقق من التزام جميع المكلفين بها.

يذكر أن المملكة أعلنت في منتصف مايو الماضي عن رفع نسبة ضريبة القيمة المضافة من 5% إلى 15% بدءًا من شهر يوليو المقبل، وذلك من ضمن الإجراءات الاقتصادية التي اتخذتها لحماية اقتصاد المملكة من آثار تفشي فايروس كورونا المستجد.

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