ثروات النساء في دولتين عربيتين تتخطى 325 مليار دولار منها هذا الرقم بالسعودية

فنون - كتب امير التهامي في الجمعة 19 يونيو 2020 12:14 صباحاً - ‏17 دقيقة مضت أخبار السعودية 15 زيارة

كشف تقرير حديث، أصدرته مجموعة بوسطن الاستشارية، أن النساء في دول الشرق الأوسط يزددن ثراءً على الرغم من تفشي وباء كورونا، ولو استمر نمو ثرواتهن في المنطقة بمعدل النمو الحالي يمكن أن تتجاوز التريليون دولار بحلول 2023.

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وتمتلك النساء حاليًا ما يزيد قليلاً على 32% من إجمالي الأصول الخاضعة للإدارة في العالم، في حين من المتوقع أن يتجاوز هذا الرقم 34% بحلول عام 2023، حيث بلغت ثروات النساء في السعودية 225 مليار دولار، فيما جاءت الإمارات في المرتبة الثانية بـ 100 مليار دولار.

ولفت التقرير إلى أن النساء في منطقة الشرق الأوسط يدِرن ما يقرب من 800 مليار دولار من الأصول، وهو ما يمثل 13% من إجمالي ثروة المنطقة البالغ حوالي 6 تريليونات دولار، في حين أن حصة الذكور من هذه الأصول لا تزال أعلى بكثير من 5 تريليونات دولار .

ومن المتوقع، وفقا لـ “العربية”، أن تنمو ثروة النساء بمعدل نمو سنوي مركب يصل إلى 9% تقريبًا على مدى السنوات الثلاث المقبلة مع تجاوز الرقم التريليون دولار.