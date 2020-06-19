ننشر أماكن الوفيات الـ 48 المعلن عنها الخميس منها 13 حالة في جدة

فنون - كتب امير التهامي في الجمعة 19 يونيو 2020 12:14 صباحاً - ‏51 دقيقة مضت أخبار السعودية 148 زيارة

أعلنت وزارة الصحة، الخميس عن تسجيل 48 حالة وفاة جديدة، ليرتفع إجمالي الوفيات في المملكة جراء فيروس كورونا المستجد كوفيد-19 إلى 1139 حالة وفاة.

وأوضحت أن المتوفين توزعوا في مدن المملكة، حيث توفي 13 شخصا في جدة، و12 في الرياض، و4 في كل من الطائف والدمام، و3 في مكة المكرمة، واثنان في كل من الخبر والهفوف والمدينة المنورة، وواحد في كل من حفر الباطن وعرعر وحائل ومحايل عسير وصبيا والنعيرية.

يُذكر أن “الصحة” أعلنت اليوم عن تسجيل 4757 حالة إصابة جديدة مؤكدة بالفيروس، ليرتفع إجمالي عدد الحالات في المملكة إلى145991 حالة.