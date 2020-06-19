، السهلي لـ"الخليج 365": أدرس مع عائلتي أكثر من عرض.. ومتشوق للعودة لصفوف الأخضر ،

محمد بن مسعود - الدمام - أكد لاعب المنتخب السعودي لكرة القدم لفئة الناشئين مبارك السهلي تلقيه عرضاً مغرياً من أحد الأندية الإماراتية للاحتراف في الدوري الإماراتي لكرة القدم.

وقال السهلي لـ"الخليج 365" : " لازلت أدرس العروض المقدمة لي مع عائلتي لاختيار العرض المناسب "، مؤكداً في الوقت ذاته أنه يملك أكثر من عرض للعب في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وأشار "السهلي " إلى أنه يتمرن في اليوم بمعدل 3 إلى 4 ساعات تحت إشراف مدرب اللياقة وأخصائي التغذية بنادي الهلال الكابتن عبد العزيز الدوسري استعداداً لخوض تجربة جديدة في الملاعب، مشيراً إلى أنه يؤدي تمارين منوعة كالسرعة والقوة والتحمل والرشاقة والتوازن والاحتكاك وافتكاك الكرة، إضافة لخضوعه لبرنامج تغذية مخصص لمرحلة الإعداد والتحضير لبداية الموسم.

وأوضح "السهلي " أن الاحتراف الخارجي سيساهم في تطوير مستواه الفني وسيكسبه مزيداً من الخبرات والتجارب في عالم كرة القدم والتي سيكون مردوده جيداً عليه وعلى الكرة السعودية لاسيما وأنه يطمح بالعودة من جديد لارتداء شعار المنتخب الوطني وتحقيق حلمه بالمشاركة في نهائيات كأس العالم رفقة الأخضر.

وفي ختام حديثه لـ"الخليج 365" قال السهلي إنه لا فرق بين اللعب في الدوري الإماراتي أو السعودي على اعتبار أننا في بلد واحد وكما يقول المثل هما (عينان في رأس ) لكن اللعب في السعودية مع أحد الأندية الكبيرة ذات الشعبية الواسعة له نكهة خاصة كونني معتاداً على أجواء دورينا.

المنتخب السعودي الفيحاء