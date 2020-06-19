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محمد بن مسعود - الدمام - تصوير (ماجد عسيري): أزالت مساء أمس الخميس أمانة محافظة الطائف بالتعاون مع الجهات الأمنية البسطات العشوائية والمخالفة من محيط الأسواق التجارية بشرق الطائف، وذلك ضمن الجهود الميدانية لإزالة الظواهر السلبية وتحسين المشهد الحضري.
حيث أزالت الفرق المشاركة من أمانة الطائف والجهات الأمنية البسطات العشوائية المجاورة لأحد الأسواق التجارية بشارع خالد بن الوليد، وذلك لإزالة الظواهر السلبية وتحسن المشهد الحضري.
أمانة الطائف
19 يونيو 2020 - 27 شوّال 1441 12:20 AMأمانة الطائف والجهات الأمنية تزيل بسطات عشوائية من محيط الأسواق التجارية
تصوير (ماجد عسيري): أزالت مساء أمس الخميس أمانة محافظة الطائف بالتعاون مع الجهات الأمنية البسطات العشوائية والمخالفة من محيط الأسواق التجارية بشرق الطائف، وذلك ضمن الجهود الميدانية لإزالة الظواهر السلبية وتحسين المشهد الحضري.
حيث أزالت الفرق المشاركة من أمانة الطائف والجهات الأمنية البسطات العشوائية المجاورة لأحد الأسواق التجارية بشارع خالد بن الوليد، وذلك لإزالة الظواهر السلبية وتحسن المشهد الحضري.
، أمانة الطائف والجهات الأمنية تزيل بسطات عشوائية من محيط الأسواق التجارية ،
المصدر : الخليج 365
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